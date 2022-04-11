Rusya-Ukrayna savaşı dünyada özellikle kitle imha silahları ve nükleer silahların kontrol altında tutulması gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu noktada Türkiye karşılıklı diyalog, şeffaflık ve güven arttırıcı tedbirlere yatırım yapıyor. Ankara, var olan sözleşme ve düzenlemelerin güçlendirilmesinin gereğine inanıyor.

Türkiye, tehlikeli silahların kullanımının engellenmesine karşı yapılan girişimlere aktif katılıyor.

1996'dan bu yana Silahsızlanma Konferansının etkin bir üyesi. Aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi ve Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasına taraf durumda.

Kimyasal ve Biyolojik Silahlara ilişkin sözleşmelerde de imzası var.

"Türkiye tüm anlaşmalara bağlı"

Türkiye'nin nükleer enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması taraftarı olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi şu şekilde konuştu:

"Ancak bunun askeri amaçlarla kullanılmasına karşı ve mümkün mertebede dünyanın nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya olması taraftarı. Türkiye'nin buradaki önceliği aslında iki tane.

Birincisi bölgesel bir risk oluşturulmasının engellenmesi. İkincisi bundan sonra bu riski tamamen bertaraf etmek için de eğer varsa devletlerin mevcut envanterlerinden bunların çıkartılması"

"Nükleer silah büyük sorumluluk"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar da bu silahların etki alanlarının çok geniş olduğunu ve kitleleri ölümcül şekilde etkilediğini söylüyor:

"Sorumsuz devletler kitle imha silahlarının üretmiş olduğunu sorumluluğu taşıyamayacak ülkeler var mı? Bu eğilimde olan ülkeler de var. Nükleer silahlar, nükleer silahlara sahip ülkeler için de çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir bedel"

Kitle imha silahlarının bir tehdit unsuru olarak kullanılması küresel barışa da risk oluşturuyor. Bu tehlikenin ortadan kaldırılması için Türkiye, Birleşmiş Milletler ve AGİT ile de iş birliği yapıyor. Farklı birçok girişime destek veriliyor.

Türkiye'nin uluslararası politikalarında, tehlikeli silahların kontrol altında tutulması önemli unsurlardan biri.

Bu kapsamda savunma sanayii ihracatlarını da anlaşmalara uygun şekilde yapılıyor.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Bülent Turgut-Bülent Uzun