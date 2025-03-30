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Gündem
AA 30.03.2025 12:47

Türkiye, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır. Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

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