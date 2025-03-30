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Gündem
AA 30.03.2025 11:37

Bayram tatilinin ilk gününde 766 trafik kazası meydana geldi

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. gününde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 1219 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde 766 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı. 

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde 508 bin 962 araç denetlendi, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Yerlikaya, denetlemelerin kazaları önlemek için yapıldığını vurgulayarak şunları aktardı:

"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

 

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Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Trafik Kazası
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