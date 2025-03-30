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Gündem
AA 30.03.2025 09:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Camiye girerken vatandaşları selamlayan Erdoğan, buradakilerle sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazda, Erdoğan vatandaşlarla saf tuttu.

Erdoğan, namazın ardından Erbaş'ın irat ettiği hutbeyi dinledi.

Ardından, cemaate hitap eden Erdoğan, Erbaş'ın irat ettiği hutbede ve duada gereken her şeyi söylediğini belirterek, okunan ayetlerin müminler arasında birlik ve beraberliğe vesile olmasını, Allah'ın bu birlik ve beraberlikten kendilerini ayırmamasını temenni ettiğini söyledi.

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, "Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve siyonist İsrail'i Rabbim 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek, kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyip, herkesin bayramını tebrik etti.

Camideki cemaatle bayramlaşan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

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