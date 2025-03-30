Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ramazanda 155 bin aileyi ziyaret etti

Bakanlık, "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarına ramazan ayında da devam etti.

Bu kapsamda Bakanlığın il yöneticileri, 81 ilde ramazan ayı boyunca bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla engelli, yaşlı ve SED hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aileye ziyarette bulundu.

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Toplanan geri bildirimlerle, bakanlığın hizmet politikalarına dayanak oluşturacak ve hizmetlerin daha etkin şekilde sunulmasına katkı sağlayacak ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin beklentilerini ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı hale getirilmesi için gerekli adımları değerlendirdi.

Yöneticiler, hizmet kalitesini ölçmek ve vatandaş beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailelerin yanında olduklarını ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.