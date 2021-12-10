Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda görüntülere de yer verildi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.????️????
Millî Enerjide Güçlü Türkiye!????????#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y
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