Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yaptığı araştırma, salgın ve telefon uygulamalarıyla beraber sayıları artan motokuryelerin çalışma koşullarını gözler önüne serdi. Kuryelerden işe başlarken istenen belgelerde bile bir standart yok.

Sadece ehliyetle işe başlayanların oranı yüzde 49, hiçbir belge sunmaksızın işe başlayanların oranı ise yüzde 26.

Motokuryelerin yüzde 21'i ise ehliyetsiz çalışıyor. Çalışan kuryelerin yüzde 35,5'inin de sosyal güvencesi bulunmuyor.

"Hız puanlaması kuryeleri tehlikeye atıyor"

İnternetten sipariş artınca iş yükleri de arttı, hız ve zaman baskısı üzerilerindeki tehlikeyi ve psikolojik baskıyı artırdı.

Kuryelerin koruma malzemelerinin olmaması can kayıplarını beraberinde getiriyor.

Kazalardaki artışın büyük nedenlerinden biri de mobil uygulamalardaki hız puanlaması.

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Murat Tomis, üzerlerindeki zaman baskısından ve insanların kendilerine davranış şekillerinden şikayetçi olduklarını belirterek, hız ve zaman baskısının tehlikeyi ve psikolojik baskıyı artırdığını söyledi.

"Tehlikeli işler sınıfında olmalı"

Uluslararası Çalışma Örgütü Başkanı Numan Özcan da bu meslek dalının tehlikeli işler sınıfında olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

''Aslında motor kuryelikle ilgili bir mesleki standart ve yeterlilikler belirlenmiş durumda. Bunların bir şekilde uygulamaya konması lazım. Motokuryeye başlamadan önce bir meslek eğitimi alınması ve güvenlik eğitimin alınması gerekiyor. Sektör olarak aslında motosikletin tehlikeli işler sınıfında olması gerekiyor."