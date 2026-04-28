Türkiye "stratejik ortak" sıfatıyla Üç Deniz Girişimi Zirvesi'nde

Bakan Fidan, Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Dubrovnik’e olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen zirveye katılan Fidan, Türkiye’nin girişimdeki "Stratejik Ortak" sıfatıyla ilk kez temsil edileceği bu kritik platformda önemli temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 2025 yılı başında Varşova Zirvesi’nde oy birliğiyle "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen bu ilk zirve, Ankara’nın Avrupa’nın derinleşen altyapı ve enerji projelerindeki rolünü pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

"Bağlantısallık sadece fiziksel altyapı değil, çok boyutlu bir ekosistemdir"

Bakan Fidan'ın zirve kapsamında yapacağı hitabında, küresel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde "bağlantısallık" kavramına yeni bir perspektif getirmesi bekleniyor. Fidan’ın, bağlantısallığın artık sadece otoyol veya demiryolu gibi fiziksel unsurlardan ibaret olmadığını; enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi de kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü vurgulayacağı belirtiliyor.

Dünya genelindeki çatışmaların küresel ekonomiye ve arz güvenliğine verdiği zarara dikkati çekecek olan Fidan, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade edecek.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu vurgusu

Türkiye’nin jeostratejik konumunun ÜDG hedefleriyle örtüştüğüne işaret etmesi beklenen Bakan Fidan'ın, "Orta Koridor" ve "Kalkınma Yolu Projesi" gibi stratejik girişimlerin küresel ticarete sunduğu fırsatları anlatacağı kaydedildi. Fidan, Türkiye’nin bu koridorları bir rekabet aracı olarak değil, birbirini tamamlayan ve refahı yayan unsurlar olarak gördüğünü mevkidaşlarıyla paylaşacak.

Türkiye-AB ilişkilerinde "yeni bir anlatı" çağrısı

Hakan Fidan’ın konuşmasında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de değinerek, güncel sınamalar karşısında ilişkilerde somut ilerleme sağlayacak "yeni bir anlatıya" ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi öngörülüyor. Bağlantısallık gündeminin bu yeni anlatı için pozitif ve somut bir zemin teşkil edebileceği mesajı verilecek.

Üç Deniz Girişimi hakkında

2015 yılında Polonya ve Hırvatistan’ın öncülüğünde kurulan Üç Deniz Girişimi; Baltık, Adriyatik ve Karadeniz arasındaki bölgede enerji, ulaşım ve dijital altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

adece AB üyelerinin tam katılım sağlayabildiği girişime Türkiye; ABD, Almanya, Japonya, İspanya ve Avrupa Komisyonu ile birlikte "Stratejik Ortak" olarak destek veriyor. Girişimde ayrıca Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ "Ortak Katılımcı Ülke" statüsünde bulunuyor.

Bugün Dubrovnik'te gerçekleştirilen zirvede, İtalya’nın da "Stratejik Ortak" olarak topluluğa dahil edilmesi bekleniyor.