AA 27.04.2026 22:46

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanelerin satıldığı' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin "hastaneler satılıyor" şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kararın fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu duyuruldu.

Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazların korunacağının altı çizilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 ağız ve diş sağlığı merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun, aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz."

