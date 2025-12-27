Türkiye, "Sibirya soğukları" etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye, batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Yağışların; yurdun kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalırken, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

MGM yetkilileri, tahminlerin kısa süreli değişimlere açık olduğunu hatırlatarak, vatandaşların güncel raporları takip etmelerini tavsiye etti.