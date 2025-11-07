Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
Gündem
AA 07.11.2025 08:35

Türkiye: Şara'nın yaptırım listesinden çıkarılan BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye: Şara'nın yaptırım listesinden çıkarılan BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda yazılı açıklama yaptı.

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Ahmed Şara
Futbolda bahis soruşturması: 18 şüpheli gözaltında
