Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 06.11.2025 23:18

BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti.

BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK’ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.

Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Ahmed Şara Birleşmiş Milletler Son Dakika Suriye ABD
Sıradaki Haber
Lübnanlılar, ülkenin güneyinde İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri boşaltıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
00:35
Ankara'da sahte altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
00:33
Musul Havalimanı’na 11 yıl sonra ilk uçak indi
00:29
Antalya'da sağanak etkili oldu
22:58
Samsunspor Avrupa'da doludizgin gidiyor
22:17
İstanbul'da metrobüs yangını
Irak'ta dolunay
Irak'ta dolunay
FOTO FOKUS
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ