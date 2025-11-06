İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

"İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, zeytin hasat mevsiminin başlamasından (ekim ayından beri) bu yana zeytin toplayanlara 340 saldırı düzenledi." bilgisini paylaşan Şaban, ekiplerinin kayıtlarına göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen saldırıların 62’sinin İsrail ordusu, 278’inin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İhlallerin fiziksel şiddet, gözaltı, hareket kısıtlamaları, ulaşım engellemeleri, korkutma ve tehdit ile doğrudan ateş açma olaylarını kapsadığını aktaran Şaban, Ramallah'ta 107 saldırı, Nablus’ta 94, El-Halil’de ise 38 saldırı gerçekleştiğini paylaştı.

Çiftçilere yönelik 59 darp ve saldırı vakasının kaydedildiğini paylaşan Filistinli yetkili ayrıca, hasat mevsiminin başından beri zeytinlik arazilere yönelik saldırıların, 1200 ağacın tahrip olmasına yol açtığını ifade etti.

Zeytin hasadı mevsimi, Filistin'de tarım sektörü açısından en önemli dönemlerden biri addediliyor. Filistinli binlerce ailenin geçimi ve gelir kaynağı bu dönemdeki hasada dayanıyor.

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığı, üretimin normal sezonun yüzde 15’ini dahi geçemediği belirtildi.