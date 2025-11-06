Hafif Sağanak Yağışlı 15.9ºC Ankara
Dünya
AA 06.11.2025 15:05

Almanya'da Hannover Havalimanı'nda görülen dron nedeniyle hava trafiği aksadı

Almanya'da Hannover Havalimanı'nda görülen menşei belirsiz dron nedeniyle uçuş operasyonlarının bir süreliğine tamamen askıya alındığı ve bazı uçakların diğer havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Almanya'da Hannover Havalimanı'nda görülen dron nedeniyle hava trafiği aksadı
[Fotograf: Reuters]

Polis, dün akşam saatlerinde havalimanına yaklaşan bir uçağın pilotunun, uçan bir cisim fark ederek yetkililere bildirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Hannover Havalimanı'nda görülen, menşei belirsiz dron nedeniyle yerel saatle 22.00 ila 22.45'te uçuş operasyonları tamamen askıya alındı.

Bazı uçakların diğer havalimanlarına yönlendirildiği aktarılan açıklamada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan bir yolcu uçağının Osnabrück şehri üzerinde geri dönerek Amsterdam'a indiği bilgisi paylaşıldı.

Frankfurt'tan kalkan bir uçağın Hamburg'a yönlendirildiği, bir kargo uçağının ise Köln Bonn Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS), bu yıl eylül ayı sonuna kadar yalnızca Hannover Havalimanı'nda insansız hava araçlarının neden olduğu 5 aksaklık kaydettiğini açıkladı.

Özellikle havalimanlarının çevresinde dronların önemli bir güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek kalkış ve inişleri tehlikeye atabilecekleri için havalimanlarına 1,5 kilometrelik yarıçap içinde uçmalarının yasak olduğu hatırlatıldı.

Almanya
