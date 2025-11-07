Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.11.2025 07:10

45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı

45 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 67'si tutuklanırken 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendiğini duyurdu.                                       

Son iki haftada 45 ilde yapılan operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklanırken 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri gizli yapılanması ve gizli yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Yerlikaya, operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını vurguladı.

 

