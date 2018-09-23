Türkiye, Paraguay'da büyükelçilik açıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası kapsamında Paraguay ile temas ve iş birliğini artırma yönünde adımlar atıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy'u ilk büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."

Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden #Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor;

Büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz. pic.twitter.com/XX1CULCsVh — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Eylül 2018

Kaynak: AA