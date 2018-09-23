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Bakan Kasapoğlu milli kick boksçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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Bakan Kasapoğlu milli kick boksçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden bin 757 sporcunun mücadele ettiği Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, "Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inancım tam. Kendilerine spor yaşamlarına başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı muharrem kasapoğlu, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası
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