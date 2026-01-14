Türkiye, Mısır ve Katar'dan Gazze açıklaması

Arabulucu konumundaki üç ülke, Gazze'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin oluşumuna ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Arabulucular, Türkiye, Mısır ve Katar, başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath'ın deruhte edeceği Gazze Şeridi'nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, komitenin teşkilinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasının, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır."