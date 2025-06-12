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Gündem
AA 12.06.2025 00:26

Türkiye, "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararını inceleyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararının tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde inceleneceğini, Türkiye'nin KKTC makamlarınca dile getirilen görüşleri paylaştığını ve desteklediğini açıkladı.

Türkiye, "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararını inceleyecek

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 10 Haziran 2025 tarihinde açıklanan "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararının tüm unsurlarıyla ayrıntılı şekilde inceleneceği ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi yönünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları tarafından ortaya koyulan kararlılığın bir kez daha teyit edilmiş olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Keçeli, "Söz konusu kararın, AİHM tarafından defalarca teyit edilmiş olan KKTC’deki mülkiyet rejimi kapsamında yasal faaliyetlerde bulunan KKTC ve üçüncü ülke vatandaşlarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen siyasi saikli tutuklamalara zamanlı bir yanıt teşkil ettiğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, ayrıca bu kararın korku yaymayı ve sindirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahını hedef alan ve uluslararası hukuku göz ardı eden girişimlere karşı ders niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, KKTC makamlarınca konuya ilişkin yapılan açıklamalarda dile getirilen görüşleri paylaştığının ve desteklediğinin altını çizdi.

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Dışişleri Bakanlığı KKTC AİHM
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