AK Parti, yaz dönemini yoğun geçirecek.

Önce 22-24 Haziran'da il başkanları, ardından 11-13 Temmuz'da milletvekilleri ve genel merkez yöneticileri kampa girecek. AK Parti teşkilatları Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir araya gelecek.

Kamplarda iç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak.

Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları, ekonomik programın işleyişi, Gazze'deki son durum ve Ukrayna-Rusya arasında ara buluculuk çabaları gündemde olacak.

AK Parti teşkilatlarının izlenimleri ve saha raporları değerlendirilecek. Ayrıca bazı bakan ve AK Partili yöneticilerin de sunum gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilecek

AK Parti'nin 11-13 Temmuz'daki kampı parti kurullarının geniş katılımı ile düzenlenecek.

Milletvekillerinin yanısıra Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara iştirak edecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın koordinesindeki 22-24 Haziran'daki kampta da il başkanları ile bölge koordinatörleri bir araya gelecek. Sahadan gelen talepler doğrultusunda atılacak adımlar konuşulacak.