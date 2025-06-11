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Gündem
AA 11.06.2025 18:56

Dışişleri: Madleen gemisindeki Türk Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması öngörülüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülüyor.

Dışişleri: Madleen gemisindeki Türk Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılması öngörülüyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 9 Haziran'da uluslararası sularda soykırımcı İsrail donanması tarafından durdurularak alıkonulan insani yardım gemisi Madleen'de bulunan Türk vatandaşların durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı.

Madleen yolcusu Şuayb: İsrail'in müdahale etmesi durumunda barışçıl olacağız
Madleen yolcusu Şuayb: İsrail'in müdahale etmesi durumunda barışçıl olacağız

Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olunduğunu aktardı.

Yasemin Açar’ın durumunun yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Umut ve azmin sembolü: Madleen
Umut ve azmin sembolü: Madleen

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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