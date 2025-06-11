Bakan Göktaş: Orta Koridor, ortak kültürel mirasımızı taşıyan kadim bir medeniyet yoludur

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Orta Koridor 360: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya" temalı yan etkinlikte konuştu.

Ulaştırma, enerji ve dijitalleşmede güvenilir ve sürdürülebilir bağlantılar kurmanın ortak vizyonun temelini oluşturduğunu belirten Göktaş, Türkiye'nin Orta Asya ile Avrupa arasında köprü rolü üstlendiğini ve bu sayede bölgeyle güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.

Orta Koridor'un sadece fiziki bir ulaşım hattı olmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve insani boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Stratejik öneme sahip Orta Koridor, sadece kara ve deniz yollarını birleştiren bir ticaret hattı değil. Aynı zamanda bizleri tarihi köklerimizde buluşturan, ortak kültürel mirasımızı taşıyan ve birlikte kalkınma idealine yönelten kadim bir medeniyet yoludur. Bu ağı sadece bir ulaşım güzergahı olarak değil, insanlar, aileler ve ortak değerler arasında inşa edilen anlamlı ilişkiler zinciri olarak görmeliyiz."

"Aile, Türk halklarında toplumun omurgasıdır"

Ailenin Türk halklarında tarih boyunca toplumun omurgası olduğunu vurgulayan Göktaş, “Değerlerimizin, kimliğimizin ve dayanışmamızın taşıyıcısı olan aile yapımız, bugün dijitalleşme, göç, iklim değişikliği ve sosyal dönüşüm gibi çok boyutlu meydan okumalarla karşı karşıya" diye konuştu.

Göktaş, Türk devletleri arasında ortak hareket etmenin önemine dikkati çekerek, sosyal politika alanında deneyimlerin paylaşılmasının ve ortak mekanizmalar geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

"Gelecek kuşakları dijital çağa uygun yetiştirmeliyiz"

Türkiye'nin dijitalleşme alanında yenilikçiliği, verimliliği ve yaratıcılığı destekleyen vizyoner politikalar benimsediğini belirten Göktaş, yapay zeka, kuantum bilişim ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin altını çizdi.

Göktaş, "Toplumun temel direği olan ailelere önemli görevler düşüyor. Gelecek kuşakları dijital çağın dinamiklerine uygun şekilde yetiştirmek, dijital yetkinlik sahibi bireyler olarak yönlendirmek son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Yeşil ve dijital dönüşüm, ikiz dönüşüm vizyonumuzun temelidir"

İklim değişikliğiyle mücadelenin Türkiye için stratejik öncelik olduğuna işaret eden Göktaş, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde somut adımlar attıklarını söyledi.

Göktaş, Sıfır Atık Hareketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir dönüşüm modeline dönüştüğünü, bu vizyonun Türkiye'yi yeşil kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını vurguladı.

Brezilya’da düzenlenecek COP30 kapsamında "İklim Eylemi için Dijitalleşme Girişimi"ni başlatmayı planladıklarını bildiren Göktaş, bu girişimle ülkelerin dijital teknolojiler aracılığıyla iklim mücadelesinde kapasite ve farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Orta Koridor, kapsayıcı bir refah güzergahı olacak"

Hızla değişen dünyada her ülkeye önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Bakan Göktaş, "Geliştireceğimiz işbirlikleri Orta Koridor'u sadece bir ticaret yolu olmaktan çıkaracak, kadınları güçlendiren, çocukları koruyan, gençleri yetiştiren ve yaşlıları toplumsal hayata dahil eden kapsayıcı bir refah güzergahına dönüştürecektir" dedi.

Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın aile ve sosyal politikalar alanında çok taraflı işbirliğinin güçlü bir taşıyıcısına dönüştüğünü kaydederek, "Ortaya koyduğumuz ortak irade, yarının imkanlarına birlikte yön verme kararlılığımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Toplantının Türk dünyasının sosyal dayanışma zeminini derinleştireceğine ve kültürel-insani bağları daha da pekiştireceğine inandığını belirten Göktaş, "Ortak akıl ve gönül birliğiyle yürüdüğümüz bu yolda, her adımımız barışın, refahın ve insani kalkınmanın harcına katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.