Türkiye kahraman şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a götürüldü.

Şehit Altıok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay, kız kardeşi Sevdegül Altıok ile polis kardeşi Gamze Süngerli de aynı uçakla havaalanına geldi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a götürüldü.

Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesinde ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehit Kaplan ve İbbiği'nin cenazeleri Amasya'ya götürüldü

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine götürüldü.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Cenazeleri şehitlerin ailelerinin yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Askerlerin omzunda cenaze araçlarına konulan şehitlerden Kaplan'ın naaşı kara yoluyla Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, şehit İbbiği'nin naaşı ise Çorum'un Yaydiğin köyüne gönderildik.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kayseri Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan Ay Yıldızlı bayrağa sarılı şehidin tabutu, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü.

Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi. Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Şedit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için cuma namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Fatmanur Kuyucu, babası İbrahim, annesi Fadimeana Kuyucu tabuta sarıldı. Şehit Kuyucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde dualarla defnedildi.

Şehidin cenazesine yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Astsubay Başçavuş Aykut’u, eşi ve oğlu parkasını giyerek son yolculuğuna uğurladı

Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin parkasını giyen eşi Duygu, oğlu Poyraz, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Aykut'un cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Aykut için Kırıkkepenek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, şehidin eşi Duygu, oğlu Poyraz, annesi Zülbiye, babası Ünal Aykut ile binlerce kişi katıldı. Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İlker Aykut, Kırkkepenek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu.

Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı. Eşi ve oğlu askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındı, şehit dualarla uğurlandı Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı.

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda törenle karşılandı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu'na getirildi. Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras, Bartu ve 7 aylık Barlas ile yakınları gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.

Şehidin kardeşleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıntılar gelecek...