Türkiye kahraman şehitlerini uğurladı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, memleketi Samsun'a götürüldü.

Şehit Altıok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehidin babası İsa, annesi Gülay, kız kardeşi Sevdegül Altıok ile polis kardeşi Gamze Süngerli de aynı uçakla havaalanına geldi.

Ankara'da düzenlenen törene katılan, şehidin 8 gün sonra doğum yapacak hamile eşi Seda Altıok, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Samsun'a götürüldü.

Askeri kargo uçağından alınan şehidin tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin kepini takan kız kardeşi Gamze Süngerli, asker selamı vererek şehidi karşıladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı, Tekkeköy ilçesinde ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehit Kaplan ve İbbiği'nin cenazeleri Amasya'ya götürüldü

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine götürüldü.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Cenazeleri şehitlerin ailelerinin yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı.

Askerlerin omzunda cenaze araçlarına konulan şehitlerden Kaplan'ın naaşı kara yoluyla Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, şehit İbbiği'nin naaşı ise Çorum'un Yaydiğin köyüne gönderildi.

Cenaze töreninde baba Rüştü İbbiği ve annesi Gül İbbiği güçlükle ayakta durabildi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar eşliğinde Çorum Şehitler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kayseri Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Nuri Özcan'ın cenazesi Zonguldak Havalimanı'nda törenle karşılandı

Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi burada askeri tören ile karşılandı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan Ay Yıldızlı bayrağa sarılı şehidin tabutu, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü.

Özcan'ın cenazesi kara yolu ile Karabük'teki baba ocağına getirildi. Şehit Özcan, baba ocağında dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı. Şedit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet ve annesi Şaziye Özcan, gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için cuma namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Fatmanur Kuyucu, babası İbrahim, annesi Fadimeana Kuyucu tabuta sarıldı. Şehit Kuyucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'nde dualarla defnedildi.

Şehidin cenazesine yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Astsubay Başçavuş Aykut’u, eşi ve oğlu parkasını giyerek son yolculuğuna uğurladı

Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin parkasını giyen eşi Duygu, oğlu Poyraz, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Aykut'un cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Aykut için Kırıkkepenek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, milletvekilleri, şehidin eşi Duygu, oğlu Poyraz, annesi Zülbiye, babası Ünal Aykut ile binlerce kişi katıldı. Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit İlker Aykut, Kırkkepenek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu.

Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı. Eşi ve oğlu askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındı, şehit dualarla uğurlandı Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı.

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda törenle karşılandı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu'na getirildi. Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras, Bartu ve 7 aylık Barlas ile yakınları gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti.

Şehidin kardeşleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 ay sonra baba olacaktı

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu için, Yenişehir Aydınlar Camii’nde tören düzenlendi. 3 yıl önce hayatını Dişhekimi Göknur Öztürk Uslu ile birleştiren Şehit Binbaşı Uslu, 4 ay sonra baba olacaktı.

Şehidin babası Ahmet Uslu, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, kılınan namazın ardından Yenişehir Kent Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine ulaştı.

Mahallede toplanan genç, yaşlı yüzlerce kişi, şehit Ramazan Yağız'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Yakınları ve sevenleri tarafından helallik alınmasının ardından Şehit Yağız cenaze namazı kılınmak üzere baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesine yola çıktı. Çatalsöğüt Demirciler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Burak Özkan, memleketi Niğde'de toprağa verildi

Askeri uçak kazasında şehit olan Burak Özkan'ın naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından hava yolu ile önce Kayseri'ye ardından memleketi Niğde'ye getirildi.

Törende şehidin özgeçmişi okunarak dualar edildi. Şehidin eşi Tuğba Özkan; iki oğluyla birlikte tabuta sarılarak `Şehitlik sana çok yakıştı` sözleriyle veda etti.

Baba Malik Özkan, anne Nihal Özkan ve kardeşleri de şehit Burak Özkan'ın fotoğrafını öperek son kez uğurladı.

Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Burak Özkan, gözyaşları arasında Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İlhan Ongan, Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenden sonra şehit Ongan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Şehidin tabutu, buradaki karşılamanın ardından cenaze aracına yüklenip kara yoluyla Bilecik'e ulaştırıldı.

Daha sonra kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan babaevinin önüne getirilen Ongan'ın cenazesi, helallik alınmasının akabinde törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehidi uğurlamak için alana gelen binlerce kişi, meydanda yoğunluk oluşturdu.

Ongan'ın babası Ali, annesi Hatice ile ağabeyinin kamuflajını giymiş kız kardeşi Ayşe, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.

Şehit Ongan'ın cenazesi, Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki Osmangazi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Bilecik Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Kırklareli'nde toprağa verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan askeri törenle alınan Karaca'nın naaşı, Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı.

Ardından şehit Karaca için Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.

"Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti"

Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.

Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi. Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı.

Cenazenin başında nöbet tutan bir askerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Vali Turan, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Karaca'nın elini tutarak onu teselli etmeye çalıştı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş cenaze namazını kıldırdı.

Top arabasıyla kortej eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, ilçe şehitliğine defnedildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Mercan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Şehidin naaşı, Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyelerinin katılımıyla askeri törenle karşılandı.

Cenaze aracına alınan şehit Mercan'ın naaşı, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'taki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Mercan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu.

Mercan'ın babası Halil İbrahim, annesi Ayşe, kız kardeşleri Ayfer, Cennet ve Ruhan, şehidin eşi Esra Mercan ile yakınları, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tören öncesi anne Ayşe Mercan ve şehidin kız kardeşleri ile şehit eşi Esra Mercan'a taziye dileğinde bulundu. Bakan Göktaş, tören boyunca şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Şehit Mercan'ın cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Eskişehir Valisi Aksoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar ile BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Akın Karakuş'un cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından 39 yaşındaki Karakuş'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

Şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Sakarya Müftüsü Mehmet Aşık'ın ettiği duanın ardından şehidin cenazesi, kara yoluyla Sakarya'ya gönderildi.

Şehit Karakuş için Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi'ndeki Akşemseddin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Aşık tarafından ikindi vakti kıldırılan namazın ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Karakuş'un naaşı Sakarya Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine, Karakuş'un eşi Sinem, annesi Gülfidan, babası Mürsel ile çocukları Eymen ve Çınar Karakuş ile yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, CHP Sakarya milletvekilleri Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.