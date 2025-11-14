Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
Gündem
AA 14.11.2025 13:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot Korkmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın babası Kadir Korkmaz ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi.

Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Korkmaz'a başsağlığı ve sabır dileyerek, şehitlerin Hazreti Muhammed'e komşu olacağını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Şehit
