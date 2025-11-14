Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot Korkmaz'ın babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Korkmaz'ın İstanbul'daki ailesine gerçekleştirdiği ziyarete yer verdi.

Ziyaretinde aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaya, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Kadir Korkmaz ile görüştürdü.

Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Gürcistan’da düşen askerî uçağımızda şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın kıymetli babası Kadir Amcamızla görüştü ve başsağlığı diledi.



Şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerinin yanındayız.