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Gündem
AA 19.12.2023 22:11

Türkiye-Irak görüşmesinde PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Türkiye ve Irak heyetlerinin, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları istişare ettiği duyuruldu.

Türkiye-Irak görüşmesinde PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride, "Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar, bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Irak'ın "siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen müşterek önem"in teyit edildiği anlatılan bildiride, "Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır." değerlendirmesi paylaşıldı.

Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi

Tarafların, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi işbirliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizdiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir. Taraflar iklim değişikliği ve su konularındaki müşterek sınamaları ele alarak, bu sınamalarla mücadele amacıyla kurulmuş Ortak Daimi Komitenin çalışmalarının devamını kararlaştırmışlardır. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti, bu konulardaki görüşme ve temasların düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır."

 

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