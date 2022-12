TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılımıyla 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Etkinlik, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getirecek.

Önemli isimler inovasyon tutkunları ile buluşacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gelecek bilimci ve “Robotların Yükselişi” kitabının yazarı Martin Ford, MIT Araştırmacısı ve “Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things” kitabının yazarı David Rose etkinlikte ana konuşmacılar arasında yer alarak; deneyimlerini, fikirlerini ve öngörülerini konukları ile paylaşacak.

“Uzayın Derinliklerinde Küresel Rekabet” paneliyle Dr. Umut Yıldız, düşünce lideri ve inovasyon uzmanı Frank Mattes gibi yerli ve yabancı inovatörlerin katılacağı yapay zeka panellerinden, “Ankara'dan Antarktika'ya Giyilebilir Teknoloji İnovasyonu” vaka analizlerine kadar birçok zengin içerik inovasyon tutkunlarıyla buluşuyor.

Etkinlikte bu yıl ayrıca Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin yükselişi ve inovatif bir ülke olmanın püf noktaları ele alınacak. Endeksi yayınlayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölüm Direktörü Prof. Dr. Habip Asan moderasyonundaki panelde, endekste ilk 20'de yer alan ve etkinliğin inovasyon paydaş ülkeleri olan İsveç ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkonsolosları konuşacak.

Marka temsilcileri deneyimlerini paylaşacak

Türkiye'nin inovatif ürün ve hizmetlerini üreten projenin stratejik partnerleri, Türkiye İnovasyon Haftası'na yönelik deneyim alanları hazırlayacak ve marka temsilcileri panellerde tecrübelerini paylaşacak.

Farklı disiplinlerdeki yerli ve yabancı sanatçılara ait sergi ve enstalasyonlar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin geleceğini şekillendiren üniversiteler, teknopark ve teknokentler, dönüşüm ofisleri ve stratejik kurumlarla fikir alışverişinde bulunulabilecek.

Ücretsiz giriş, kayıt ve tüm etkinlik detayları için: https://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com