Güney Kore'de aktivist grup Kuzey'e propaganda balonları gönderdi

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) Grubu Başkanı Park Sang-hak, Kuzey Kore'yi eleştirmek için başkent Seul'un kuzeybatısındaki Ganghwa Adası'ndan yaklaşık 20 balonun Kuzey Kore'ye gönderildiğini açıkladı.

Balonlarda, Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu aktaran Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu FFNK gibi gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.