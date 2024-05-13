Oxford Üniversiteli akademisyenler, çevrim içi kaynaklarının Gazzelilere açılmasını istedi

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde görev yapan yaklaşık 500 akademisyen ve araştırmacı, üniversitenin Gazze'deki eğitim hayatına destek vermesi için çağrıda bulundu.

İmzaladıkları mektupla Oxford yönetiminden İsrail'e ve kurumlarına destek veren şirketlerle bağlantılarını koparmasını isteyen akademisyen ve araştırmacılar, Gazzeli meslektaşları ve öğrencilere üniversitenin imkanlarının sunulmasını istedi.

Talepler arasında üniversitenin müfredatı ile çevrim içi kaynak ve eğitimlerin Gazzeli akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere açılması da yer aldı.

Öte yandan Oxford'da öğrenciler de üniversitenin İsrail'le işbirliğine son vermesi ve yatırımlarını açıklaması çağrısıyla çadırlar kurarak eylemlerini sürdürüyor.

İmzacılar, Gazze'nin akademik hayatının yeniden inşasına da katılma çağrısı yaptı.

İmzacılar arasında yer alan ve soy ismini vermek istemeyen araştırmacı Rowan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerini ve akademi dünyasının Gazze'de atabileceği adımları değerlendirdi.

Rowan, üniversite personeli ve öğrencilerin eylemlerinin birbirinden farklı olsa da aynı talepleri dile getirdiğini ve birbirini desteklediğini söyledi.

Orta Çağ edebiyatı konusunda araştırmalar yürüttüğünü belirten Rowan, Filistin'e destek çabalarını yalnızca bir eylem değil aynı zamanda "kamuyu eğitim projesi ve küresel eğitim projesi" olarak nitelendirdi.

Rowan, "Personel ve öğrenciler olarak gurur duyabileceğimiz bir üniversiteyi, Gazze'de yaşanan vahşet konusunda etik duruşuyla gurur duyabileceğimiz bir üniversiteyi daha iyiye doğru şekillendirmek istiyoruz." diye konuştu.

"İsrail savaş makinesinin işbirlikçileriyle finansal yatırımların sona erdirilmesi taleplerimizin başında yer alıyor." diyen Rowan, İngiltere merkezli Rolls-Royce ile ABD merkezli Raytheon'un aralarında bulunduğu firmaların sağladığı araştırma fonlarında Oxford Üniversitesinin İngiltere'de ilk 5'te yer aldığını söyledi.

"Üniversiteden prestijini ve zenginliğini Gazze'deki eğitimin yeniden inşasında kullanmasını istiyoruz"

Rowan, Oxford Üniversitesi Bağış Yönetimi'nin yapılan bağış ve işbirliklerini şeffaf şekilde açıklaması gerektiğini de belirterek, "Yatırımlar bizim için hiç şeffaf değil, paramızın nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu paralar arasında örnek olarak öğrenci harçları da bulunuyor." dedi.

İsrail'in boykot edilmesi gerektiğini dile getiren Rowan bu boykotun "Gazze'deki soykırım devam ettiği müddetçe" sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Rowan, "Oxford Üniversitesini, herhangi bir silah firması, kurumu, silah satıcısı ya da tedarikçisiyle olan yatırımlar konusunda şeffaf olmaya, açıkladıktan sonra da bu tür etik olmayan yatırımları gözden geçirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Oxford'un nüfuzlu bir üniversite olduğuna da işaret eden Rowan, "Üniversite yönetiminden, gücünü, prestijini ve zenginliğini Gazze'deki eğitimin yeniden inşasında kullanmasını istiyoruz. Şu anda Gazze'de ayakta kalan hiçbir üniversite yok ve eğitimciler öldürüldü." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki akademisyenlerin ve insanların neye ihtiyacı varsa sağlamaya çalışacağız"

Rowan, "Gazze'deki akademisyenlerin ve insanların neye ihtiyacı varsa sağlamaya çalışacağız." diyerek, Oxford'da görevli akademisyen ve araştırmacıların Gazze'ye yapabilecekleri yardımlara değindi.

Oxford'un çevrim içi kaynaklarının, Gazzeli öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara açılması gerektiğini vurgulayan Rowan, "Bizler personel ve araştırmacılar olarak müfredatımızı ve okuma kaynaklarımızı onlar için ulaşılabilir hale getirmeliyiz. Özellikle çevrim içi eğitim, yerinden edilen Filistinlilerin, internete veya bilgisayara ulaşabilirlerse ellerinde kalan tek fırsat." değerlendirmesini yaptı.

"Umarım tarihin doğru tarafında yer aldıkları için bu eylemlere katılanların geleceği etkilenmez"

Rowan, başka ülkelerde Filistin'e destek verdiği için görevinden alınan akademisyenleri ve okuldan atılan öğrencileri duyduklarını aktardı.

Eylemlere katılanların geleceklerinden endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Rowan, "Umarım tarihin doğru tarafında yer aldıkları için bu eylemlere katılanların geleceği etkilenmez." yanıtını verdi.

Rowan, Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece tüm dünyanın Gazze'nin durumuna dikkat çekmeye çalışacağını belirterek, "Umudum, dünyanın bunu yapan herkesin adaletin ve daha iyi bir dünyanın yanında durduğunu anlamasıdır." ifadesini kullandı.