Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı ileri bir tarihe ertelendi
Güvenlik kaynakları, Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Güvenlik kaynakları, kararı iki ülkenin ortak aldığını, görüşmenin teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 13:44
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