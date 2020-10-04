Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla İstanbul'daki Yedikule Hayvan Barınağı'nı gezdi. Hayvanlar için yardımda bulunan Erdoğan, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da hayvan barınağını ziyaret etti. Kaderine terk edilen hayvanları sevdi, kaderleri değişsin diye çağrıda bulundu.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'ndaydı.
Kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteği veren Erdoğan, Leblebi isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.
Sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulunan Erdoğan, barınaklardaki hayvanların yuva beklediğini söyledi, "Satın almayalım, sahiplenelim." dedi.
Emine Erdoğan, hayvan haklarıyla ilgili Meclis'te devam eden çalışmaya da değindi. "Yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum. @TBMMresmi pic.twitter.com/QVOZX9NuQP— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2020
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