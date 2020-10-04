Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da hayvan barınağını ziyaret etti. Kaderine terk edilen hayvanları sevdi, kaderleri değişsin diye çağrıda bulundu.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'ndaydı.

Kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteği veren Erdoğan, Leblebi isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Sosyal medya hesabından da bir çağrıda bulunan Erdoğan, barınaklardaki hayvanların yuva beklediğini söyledi, "Satın almayalım, sahiplenelim." dedi.

Emine Erdoğan, hayvan haklarıyla ilgili Meclis'te devam eden çalışmaya da değindi. "Yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.