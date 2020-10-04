Azerbaycan Ordusu ilerleşiyini sürdürüyor. MSB'den yapılan yapılan paylaşımda Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentinin de işgalden kurtarıldığı açıklandı.

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020

MSB'nin paylaşımında bilginin Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alındığı belirtilerek, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımda 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı.

Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır" açıklamasını yapmıştı.