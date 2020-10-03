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Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 7 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır."
Bu gün #Azərbaycan #Ordusu Tərtər rayon Talış kəndini, Cəbrayıl rayon Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad etmişdir.#Qarabağ #Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
Etiketler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 22:04
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