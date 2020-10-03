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İlham Aliyev: Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası başlatılan harekata ilişkin son durumu açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır."
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
Etiketler: Karabağ İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı AzerbaycanSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 19:04
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