Ermenistan Türk gazetecileri hedef aldı
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında hareketli dakikalar yaşanıyor. Ermenistan sivil yerleşim birimlerini hedef alırken gelişmeleri takip için bölgeye giden TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı.
Sivilleri katletmekten çekinmeyen Ermenistan bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Sınır hattındaki gerilimi görüntülemek için Terter kentine giden gazeteciler Ermeni ordusunun ateşine hedef oldu.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter şehrine yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte şehir merkezine iki binin üzerinde havan mermisi isabet etti.
Bölgede bulunan Türk basın mensupları saldırılara maruz kalan kenti görüntülemek için bölgeye gitmiş, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerinde yaptığı tahribatı görüntülüyordu. TRT, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
Ermenistan ordusu daha önce de Türk basın mensupları ve yerel gazetecileri top atışları ile hedef almıştı.
Ermenistan sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Terter şehir merkezinde Türk basın mensuplarının bulunduğu noktalara havan mermileri isabet etti. TRT Haber muhabiri Fatih Avanos bölgedeki durumu anlatıyor. https://t.co/fLVYbWSEiU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2020
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