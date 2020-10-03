Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın kentin güneyinde yer alan Hubbaza petrol alanındaki doğal gaz boru hattına saldırı düzenlediğini söyledi.

DEAŞ'lı teröristlerce daha önce boru hattının altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ifade eden Kemal, olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Saldırı sonrası yangın çıktığını aktaran Kemal, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.