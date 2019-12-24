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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de

24 Aralık 2019 Salı 03:33 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 03:38

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.