Suudi Arabistan mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin davada karara vardı. Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı açıklandı. Ancak kim oldukları hakkında bilgi verilmedi.

Veliaht Prens'e yakın isimler, El Kahtani, El Assiri ve El Uteybi korundu

Cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişi de toplam 24 yıl hapse mahkum edildi. Sanıkların, temyize gitme hakkı bulunduğundan, nihai karardan sonra net bir açıklama yapılacağı belirtildi. Uluslararası kamuoyunu yatıştırmak amacıyla verilen kararlar, tatmin etmedi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan alınan talimatlara göre çalışan ve cinayetle ilişkisi olduğu öne sürülen 3 üst düzey isim alınan kararla açıkça korundu.

Veliaht Prens'in eski başdanışmanı, cinayeti yönetmekle suçlanan Suud el-Kahtani, operasyonun başında olduğu öne sürülen eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın cinayetin işlendiği dönemdeki İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Karara tepkiler gecikmedi.

Türkiye, kararın cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını sağlamadığına dikkat çekti.

"Tüm dünyanın zekasıyla alay ediliyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir." dedi.

"Karar, adaletin tecellisi beklentisini karşılamıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise açıklanan kararı, "Adaletin tecellisine yönelik beklentileri karşılamaktan uzaktır." sözleri ile değerlendirdi. Suudi makamlarına adli işbirliği beklentisini hatırlattı.

"Karar, adaletten uzak, cinayetten sorumlu olanların hesap vermesi gerekli"

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi; "kapalı kapılar ardında verilen kararın adaletten uzak olduğunu" ifade etti.

Washington yönetimi kararı önemli bir adım olarak tanımladı

ABD yönetimi kararı önemli bir adım olarak tanımladı, Riyad yönetimine yargı sürecini devam ettirmesi çağrısında bulundu.

Kaşıkçı'nın çalıştığı gazeteden davanın düzmece olduğu açıklaması geldi

Cemal Kaşıkçı'nın çalıştığı Amerikan Washington Post gazetesi ise davanın düzmece olduğunu, Suudi yönetiminin en üst kademelerinin sorumluluktan kaçmaya devam ettiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olan herkesten hesap sorulmasını talep etti.

Kaynak: TRT Haber