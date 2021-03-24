Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Kenya arasında enerji iş birliği
[Fotoğraf: Getty]
Türkiye-Kenya arasında enerji ve hidrokarbon alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı onaylandı.
İki ülke arasındaki 8 Nisan 2014'te Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mutabakat zaptının hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
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