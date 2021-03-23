İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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"15 Temmuz 2016'dan bu yana 337 organize suç örgütü çökertildi"

Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu şu bilgileri aktardı:

"Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir."

"Kaçak sigara oranı yüzde 22,3'ten 2,3'lere çekildi"

Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu şunları söyledi:

"Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı."