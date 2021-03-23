NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek" mesajını paylaştı.