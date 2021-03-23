Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek" mesajını paylaştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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