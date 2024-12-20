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Gündem
TRT Haber, AA 20.12.2024 15:09

Türkiye ile İspanya'dan Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde iş birliği

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik iş birliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

Türkiye ile İspanya'dan Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde iş birliği

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, müttefiklerle savunma sanayisindeki iş birliğini güçlendirmeye, ürettikleri milli ve yerli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Görgün, "NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik iş birliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı." bilgisini paylaştı.

"Bu anlaşma Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi"

Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü iş birliğinin de nişanesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim."

 

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Haluk Görgün Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii İspanya
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