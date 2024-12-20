Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Böylece bugün etksiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.