Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.07.2023 20:14

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı ve kabul edildi. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar.

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve BAE Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı.

Türkiye ve BAE arasında 13 anlaşma imzalandı
Türkiye ve BAE arasında 13 anlaşma imzalandı

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar. 

ETİKETLER
BAE Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Putin: Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz
21:21
Şanlıurfa'da 32 kilo 660 gram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
21:03
Kosova Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonuna üye oldu
21:21
Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta
20:45
Kanada olası nükleer saldırıya karşı "Federal Nükleer Acil Durum Planı"nı güncelliyor
20:46
Otomobil takla attı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
FOTO FOKUS
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ