AA 29.09.2025 13:23

Türkiye, Gazze'ye yardıma giderken su alan teknedeki yolcuları tahliye etti

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Kararlılık Filosu'ndaki "Johnny M" adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcuları, Türkiye'nin koordinasyonuyla tahliye edildi.

Türkiye, Gazze'ye yardıma giderken su alan teknedeki yolcuları tahliye etti

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı.

Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını aktardı.

Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Küresel Kararlılık Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada yetkililer, hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de insani yardımların filoya ulaştırılmasında kritik rol üstlenen Türk hükümetine ve Türk Kızılaya teşekkür ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

"Tahliye sürecinde Türkiye'ye minnettarlar"

Tahliye için yardıma gidenlerden Alma isimli geminin kaptanı Semih Fener, "(Johnny M) Batık gemi yok, sadece teknik arıza var. Oradan 12 kişiyi aldık, diğer gemilere dağıttık. 4 kişi evlerine gidecek" dedi.

Fener, evlerine dönecek 4 kişinin Türkiye üzerinden ülkelerine gideceğini belirterek, "Tahliye sürecinde Türklere minnettarlar, Türk Kızılaya" ifadesini kullandı.

Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor
Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Küresel Kararlılık Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Kararlılık Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

