9 ayda 509 bin Suriyeli ülkesine döndü

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyelilerin yanında olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını vurgulayan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bu yana toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi.

Yerlikaya, 2016 yılından bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin toplam sayısının ise 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin göç yönetimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla yürüttüğünü ve bu modelin dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.