Gündem
AA 29.09.2025 11:21

Meclis'te "dijital temizlik" takibi: Karekod dönemi başlıyor

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışının öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. TBMM'de temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için karekod takip sistemi kuruldu.

Meclis'te "dijital temizlik" takibi: Karekod dönemi başlıyor

İlk olarak TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TBMM'deki Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarının tamamında koltuk ve kapı derilerinin bakımları yapıldı, tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi.

TBMM'de milletvekili odaları, tuvaletleri ve diğer ortak kullanım alanlarında, temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi için karekod takip sistemi kuruldu. Her kapıya, Destek Hizmetleri Başkanlığı temizlik kontrol etiketleri üzerinde karekodlar yerleştirildi.

Temizlik çalışmaları bilgisayar üzerinden takip edilebilecek

Yeni uygulama kapsamında, temizlik personeli görevini tamamladıktan sonra karekodu mobil cihazı okutarak işlem saatini ve kendi kimliğini sisteme kaydedecek. Ardından kat sorumlusu, yapılan temizliği denetleyerek karekod uygulaması üzerinden kontrol kaydını sisteme işleyecek. Tüm veriler anlık olarak dijital sisteme aktarılarak, idari yönetim tarafından bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Bunun yanı sıra yerleşke içindeki ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca binalarda bulunan jeneratör sistemlerine yakıt ikmali yapılarak bakımları gerçekleştirildi.

Yerleşkede bulunan tüm kullanım suyu ve yangın suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. TBMM yerleşkesi girişlerinde bulunan Dikmen ve Çankaya kapılarında peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı

Öte yandan sağlığın korunması ve hijyenin artırılması amacıyla yeni çöp konteynerleri kullanılmaya başlandı.

TBMM iç bahçesindeki yeşil alanlarda da bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Muhalefet ve iktidar bahçelerinde temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca TBMM yerleşkesi içerisinde asfaltlama çalışmaları yapıldı. Yerleşke içindeki binaların gerek görülen noktaları, nöbet kulübeleri, pano kutuları ve demir aksamlar boyandı.

Yerleşkedeki iç ve dış mekanlarda aydınlatma sistemlerinin bakım onarımları ile Mozaik Parter Alanı'nda çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme yapıldı.​​​​​​​

TBMM
