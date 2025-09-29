Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
29.09.2025 10:45

MİDLAS’tan Siper atışı: Türkiye dünyada 5 ülkeden biri olacak

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi üzerinden 100+ kilometre menzilli SİPER 1-D füzesinin başarıyla atılması Türkiye için yeni bir dönemin başlaması anlamına da geliyor. Uzmanlar, Türkiye’nin kendi gemisini yapan ve bundan yine kendi uzun menzilli hava savunma sistemi füzesini ateşleyebilen 5 ülkeden biri olacağını vurguluyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
okuma süresi
Okuma süresi
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiinde yeni test süreçleri dolu dizgin devam ediyor. Bu kapsamda kamuoyunda MİDLAS olarak bilinen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi’nden 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan SİPER 1-D hava savunma füzesinin başarıyla ateşlenmesi son dönemlerin en değerli işlerinden biri oldu.

Bilindiği üzere MİDLAS ülkemizin en önemli savunma sanayii kuruluşlarından ROKETSAN ile ASELSAN’ın iş birliğinde geliştirildi. Aslında bu sistemle Türkiye, savaş gemilerinde farklı tipteki güdümlü mermileri dikey şekilde milli bir sistemle ateşleyebiliyor. Aralık 2022’te ilk testi yapılan sistem, 2024’te TCG İstanbul’la birlikte envantere girmişti.

“Standart bir füze testinin çok daha ötesi”

Denizcilik ve Savunma Uzmanı Kozan Selçuk Erkan’a göre MİDLAS’tan SİPER 1-D atışı standart bir füze testinin çok daha ötesinde anlamlar taşıyor.

Daha önce bu Siper füzesinin karadan ateşlendiğini hatırlatıyor Erkan ve “Hatta sertifikasyon süreci tamamlandı ve seri üretime geçildi. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan atışın özel olmasının temelinde SİPER-1D füzesinin gemiden ateşlenebilmesi var.” diyor.

Bu testin bize SİPER-1D’nin yakın gelecekte önce İstif sınıfı firkateynlerimizde deneneceğini gösterdiğini sözlerine ekliyor Erkan. Ardından da firkateynlerimizde faal olarak kullanılmaya başlanacağını anlatıyor.

Türk mühendislerce geliştirilen sistem ülkemizi bu alanda çok önemli bir yere taşıyor.[Türk mühendislerce geliştirilen sistem ülkemizi bu alanda çok önemli bir yere taşıyor.]

“Dünyadaki 5 ülkeden biri olacağız”

Türkiye’nin son yıllarda özellikle hava savunma füzeleri konusunda önemli bir mesafe katettiğine işaret ediyor Erkan ve şunları söylüyor:

“Bu kabiliyetimizi sadece karada sınırlı tutmuyoruz. Şimdi denizden de hava savunma yapabilen bir ülke konumuna yükseliyoruz. Ki denizden uzun menzilli hava savunma işi gerçekten çok zorlu bir meydan okuma.

Bilindiği üzere biz kendi askeri gemilerimizi inşa ediyoruz. Ayrıca kendi uzun menzilli hava savunma füzelerimizi de üretmeye başladık. Dünyada kendi yaptığı gemiden yine kendi üretimi olan uzun menzilli hava savunma füzesi ateşleyebilen 4 ülke var. ABD, Rusya, Çin ve Fransa-İtalya ortaklığı. Şimdi Türkiye bu lige yükselecek ve dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alacak.”

Siper 1-D füzesi için yakın gelecekte farklı testler görmemiz de bir hayli olası.[Siper 1-D füzesi için yakın gelecekte farklı testler görmemiz de bir hayli olası.]

“Çok önemli bir ihracat kalemi kazanabiliriz”

Türk savunma sanayii ürünlerinin son yıllardaki ihracat başarısının denizden ateşlenen hava füzesi için de geçerli olup olmayacağını soruyoruz Kozan Selçuk Erkan’a…

Dünyaya savaş gemisi üreten bir ülke olduğumuzu belirtiyor Erkan ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Gemilerle birlikte bu tür gelişmiş füze sistemlerini de yapabilmemiz çok değerli. Örneğin Malezya gemiyi bizden aldı ancak hava savunma sistemi için Güney Kore’yi tercih etti.

Yeni dönemde bizim de uygun fiyatlı ama son derece güvenilir sistemlere yönelmemiz şart. Dünyada uzun menzilli hava savunma füzesi üretebilen ülke sayısı az. Biz bu füzeleri üretirsek gemilerimizle beraber paket olarak karşı tarafa satabileceğimiz bir süreç başlatabiliriz.

Bu bahsettiğim ‘paket halinde satış’ meselesini dünyada ABD ve Avrupa ülkeleri gerçekten çok yüksek fiyatlara yapıyor. Tüm dünya da onlardan alıyor. MİDLAS ve SİPER birlikteliğinde bunu Rusya ve Çin ile sunabilecek dünyadaki 5 ülke arasında olacağız. Haliyle Ankara günün sonunda çok değerli bir ihracat kalemi kazanabilir.”

Türk savunma sanayiinin yeni sahnesi: Deniz havacılık
Türk savunma sanayiinin yeni sahnesi: Deniz havacılık

