Gündem
TRT Haber 29.09.2025 08:25

537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde “nitelikli dolandırıcılık şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 41'i tutuklandı. Şüphelilerin 537 kişiyi 984 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde “nitelikli dolandırıcılık şebekesine” yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41'i tutuklanırken 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi."

Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini de ayrı ayrı tebrik etti:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

 

Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Tekirdağ
