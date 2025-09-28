Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.09.2025 19:55

Servis sürücüsünü öldüren DEAŞ mensuplarına operasyon

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan ve cesedi Mersin'de bulunan servis sürücüsü Binali Aslan'ı öldüren DEAŞ terör örgütü mensuplarına Suriye’de operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yaşanan çatışmada şüphelilerden 8'inin ölü, 2'sinin yaralı, 4'ünün sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Servis sürücüsünü öldüren DEAŞ mensuplarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan'ın cesedinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alana gömülü bulunmasıyla ilgili faillerin yakalanmasına yönelik Suriye'de operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Aslan'ın aracını kiralayıp, daha sonra öldüren terör örgütü DEAŞ görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlendiğini kaydetti.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıklarının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında araç sahibi Binali Aslan isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A. ve N.S. isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT görevlilerimizi, EGM İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Suriye İç Güvenlik Servisini, Mersin İl Jandarma Komutanlığımızı, Mersin ve Ankara il emniyet müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

ETİKETLER
Ankara DEAŞ İçişleri Bakanlığı MİT Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy, Türkiye'nin "gece müzeciliği" deneyimini Roma'da anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Görgün: KAAN ve yerli motor çalışmaları plana uygun ilerliyor
20:47
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
19:23
Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
18:59
Can Holding soruşturması: Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
17:35
Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu
17:21
Erzurum'da boya fabrikasında yangın
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ